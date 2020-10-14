Высшее медицинское образование, умею писать тексты медицинской тематики на понятном русском.
Основная деятельность: Медицина (Фельдшер);
Другая деятельность:
Специалист по продвижению в соц.сетях;
Организатор обучающих курсов по теме: Ландшафтный дизайн;
Член участковой избирательной комиссии;
Участник Общественного ПСО РХ;
Специалист по благоустройству территорий и предпродажной подготовки недвижимости;
Активист проекта "Трезвый Город (Саяногорск)";
Участник Клуба СаянМорж;
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