Urijj

Юрий Соколов Urijj

 
45 летРоссия/Саяногорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Высшее медицинское образование, умею писать тексты медицинской тематики на понятном русском.

Основная деятельность: Медицина (Фельдшер);

Другая деятельность:

Специалист по продвижению в соц.сетях;

Организатор обучающих курсов по теме: Ландшафтный дизайн;

Член участковой избирательной комиссии;

Участник Общественного ПСО РХ;

Специалист по благоустройству территорий и предпродажной подготовки недвижимости;

Активист проекта "Трезвый Город (Саяногорск)";

Участник Клуба СаянМорж;