Urinboevanala

✍🏻✍🏻 Меня зовут Наталья, и я занимаюсь инфографикой карточек для маркетплесов, которые увеличат Ваш охват и продажи на таких площадках как Wildberries, OZON, Яндекс Маркет и другие 😎🤩
✍🏻✍🏻 Имею опыт в создании рекламных и главных страниц сайтов, баннеров, афиш, листовок, буклетов, визиток, меню и подобного 👉👈😊
✍🏻✍🏻 Активно осваиваю создание плакатов и постеров в разнообразной тематике 😻😉
От вас:
✅ Подробно составленное ТЗ
✅ Материал
✅ Референсы или работы которые нравятся
✅ Общие пожелания
✅ Хорошее настроение 🙂
От меня:
✅ Анализ конкурентов
✅ Создание макета
✅ Отбор фото
✅ Выделение главных преимуществ
✅ Оформление работы
✅ Вежливое общение 😊
Если всего этого у Вас нет, я все равно возьмусь за работу,кто если не я 😎
Но за немного 🤏 увеличенную оплату 😅 так как:
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✅ Поиск фото
✅ Коррекция и ретушь фото при необходимости
✅ Поиск информации и описания
✅ Дополнительные правки
✅ Более длительная работа
В любом случае я с удовольствием рассмотрю Ваше предложение о работе ✍🏻☺️
☎️ Связаться со мной можно по ссылке
✅ https://t.me/natalia_urinboeva
👋Жду Вас в личных сообщениях ! 👋