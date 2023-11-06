Urinboevanala

👋☺️ Рада видеть и приветствую Вас на моей анкете! 😊👋

✍🏻✍🏻 Меня зовут Наталья, и я занимаюсь инфографикой карточек для маркетплесов, которые увеличат Ваш охват и продажи на таких площадках как Wildberries, OZON, Яндекс Маркет и другие 😎🤩

✍🏻✍🏻 Имею опыт в создании рекламных и главных страниц сайтов, баннеров, афиш, листовок, буклетов, визиток, меню и подобного 👉👈😊

✍🏻✍🏻 Активно осваиваю создание плакатов и постеров в разнообразной тематике 😻😉

От вас:

✅ Подробно составленное ТЗ

✅ Материал

✅ Референсы или работы которые нравятся

✅ Общие пожелания

✅ Хорошее настроение 🙂

От меня:

✅ Анализ конкурентов

✅ Создание макета

✅ Отбор фото

✅ Выделение главных преимуществ

✅ Оформление работы

✅ Вежливое общение 😊

Если всего этого у Вас нет, я все равно возьмусь за работу,кто если не я 😎

Но за немного 🤏 увеличенную оплату 😅 так как:

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✅ Поиск фото

✅ Коррекция и ретушь фото при необходимости

✅ Поиск информации и описания

✅ Дополнительные правки

✅ Более длительная работа

В любом случае я с удовольствием рассмотрю Ваше предложение о работе ✍🏻☺️

☎️ Связаться со мной можно по ссылке

✅ https://t.me/natalia_urinboeva

👋Жду Вас в личных сообщениях ! 👋