Юрий Александров Uriy_AleksandrovUriy_Aleksandrov
40 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Не забывай о качестве! (Web-дизайн, SEO, проектирование, верстка и прочие пряники)
Цель проектирования — создать эффективный продукт, ориентированный на прибыль, а цель дизайна — качественное творческое оформление продукта, привлекательное для пользователя, но не отвлекающее его от основных задач.
1. Проектирование, разработка и дизайн сайтов
2. Продвижение сайтов в Google и Яндекс
3. Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)
4. Другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов)
5. Комплексное продвижение сайтов
Портфолио
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