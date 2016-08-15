Не забывай о качестве! (Web-дизайн, SEO, проектирование, верстка и прочие пряники)

Цель проектирования — создать эффективный продукт, ориентированный на прибыль, а цель дизайна — качественное творческое оформление продукта, привлекательное для пользователя, но не отвлекающее его от основных задач.

1. Проектирование, разработка и дизайн сайтов

2. Продвижение сайтов в Google и Яндекс

3. Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords)

4. Другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов)

5. Комплексное продвижение сайтов