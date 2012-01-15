- Переводчик с англ. яз
- Мастер по созданию форумов
- Неплохой дизайнер
- Знаком с HTML
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фио: Веретенцев Никита Геннадиевич (Vergilbot)
Дата рождения: 16.06.89
Образование: Полное высшее. ХГПИ ( Харьковский гуманитарно-педагогический институт)
Факультет: Иностранные филологии ( Учитель английского языка)
Семейное положение: В гражданском браке
Опыт работы: 2 года в работе с торрентами и файлообменниками. 4 года в издательстве Эксмо-схид
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#6246