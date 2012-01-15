- Переводчик с англ. яз

- Мастер по созданию форумов

- Неплохой дизайнер

- Знаком с HTML

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фио: Веретенцев Никита Геннадиевич (Vergilbot)

Дата рождения: 16.06.89

Образование: Полное высшее. ХГПИ ( Харьковский гуманитарно-педагогический институт)

Факультет: Иностранные филологии ( Учитель английского языка)

Семейное положение: В гражданском браке

Опыт работы: 2 года в работе с торрентами и файлообменниками. 4 года в издательстве Эксмо-схид