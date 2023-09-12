Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если вы ищите ответственного, трудолюбивого и надежного автора - обращайтесь в "личку", опишите поставленную задачу и получайте качественные статьи в установленные сроки.
О СЕБЕ:
На этой бирже работаю уже несколько лет.
К работе отношусь серьезно, так как КОПИРАЙТИНГ – МОЯ ОСНОВНАЯ РАБОТА, а не подработка в свободное время. Мои несомненные плюсы – это грамотность и ответственность, огромный опыт написания текстов в различных тематиках — от технической до женской. Перед началом работы я изучаю теорию, чтобы выдать уникальный, полезный и интересный материал.
Присутствие на бирже с 9-00 до 24-00 (но чаще получается до ночи). Пишу быстро, большие объемы и не затягиваю со сдачей проекта. Мой опыт и профессионализм, подкреплённые «слепой» печатью, - гарантия быстрого выполнения заказов.
Напишу любые текста грамотно, красиво, информативно и уникально.
Очень нравится работать над медицинскими статьями.
Виртуозно владею словоформами, поэтому без проблем воссоздам нужный вам стиль. Легко вплету в предложения необходимые ключевые фразы, смогу заинтересовать ваших покупателей продающим текстом.
Главная цель моей работы - сделать ваш сайт интересным и посещаемым, что приведет к повышению вашей прибыли.
Работаю с такими направлениями:
1. Медицина (всегда в приоритете)
2. Стройка/ремонт/дизайн
3. Интернет-магазины (реклама, описания товаров)
4. Туризм
5. Блоговые статьи
6. Психология/астрология/магия/эзотерика
7. Музыка/Кино (Культура)
8. Новостевые статьи
9. Косметология
10. Мода/стиль
11. Беременность/Дети
12. Юр./бух. тематика
Остальное можете уточнить в привате. Я всегда на связи)
Не боюсь больших объемов и работы обычно сдаю ранее срока!
Отмечу, что всегда готова доработать статью, если по мнению заказчика что-то все же следует добавить или откорректировать, исправить.
В заказчиках ценю:
1. Четкое поставление задач и требований.
2. Быструю проверку (странно, когда срок стоит небольшой, торопишься с выполнением заказа, а его потом проверяют дольше, чем я писала).
Буду рада сотрудничеству с толковыми и порядочными людьми!
Прошу не беспокоить тех, кто после отказа выполнять предложенный ими заказ, имеет привычку заносить человека в Черный Список.
Если мы с вами уже сотрудничали - знайте, вы всегда можете смело оформить на меня заказ, без предварительного обсуждения и переписки.