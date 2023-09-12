Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если вы ищите ответственного, трудолюбивого и надежного автора - обращайтесь в "личку", опишите поставленную задачу и получайте качественные статьи в установленные сроки.



О СЕБЕ:



На этой бирже работаю уже несколько лет.



К работе отношусь серьезно, так как КОПИРАЙТИНГ – МОЯ ОСНОВНАЯ РАБОТА, а не подработка в свободное время. Мои несомненные плюсы – это грамотность и ответственность, огромный опыт написания текстов в различных тематиках — от технической до женской. Перед началом работы я изучаю теорию, чтобы выдать уникальный, полезный и интересный материал.



Присутствие на бирже с 9-00 до 24-00 (но чаще получается до ночи). Пишу быстро, большие объемы и не затягиваю со сдачей проекта. Мой опыт и профессионализм, подкреплённые «слепой» печатью, - гарантия быстрого выполнения заказов.



Напишу любые текста грамотно, красиво, информативно и уникально.



Очень нравится работать над медицинскими статьями.

Виртуозно владею словоформами, поэтому без проблем воссоздам нужный вам стиль. Легко вплету в предложения необходимые ключевые фразы, смогу заинтересовать ваших покупателей продающим текстом.



Главная цель моей работы - сделать ваш сайт интересным и посещаемым, что приведет к повышению вашей прибыли.



Работаю с такими направлениями:



1. Медицина (всегда в приоритете)

2. Стройка/ремонт/дизайн

3. Интернет-магазины (реклама, описания товаров)

4. Туризм

5. Блоговые статьи

6. Психология/астрология/магия/эзотерика

7. Музыка/Кино (Культура)

8. Новостевые статьи

9. Косметология

10. Мода/стиль

11. Беременность/Дети

12. Юр./бух. тематика

Остальное можете уточнить в привате. Я всегда на связи)



Не боюсь больших объемов и работы обычно сдаю ранее срока!



Отмечу, что всегда готова доработать статью, если по мнению заказчика что-то все же следует добавить или откорректировать, исправить.



В заказчиках ценю:



1. Четкое поставление задач и требований.

2. Быструю проверку (странно, когда срок стоит небольшой, торопишься с выполнением заказа, а его потом проверяют дольше, чем я писала).



Буду рада сотрудничеству с толковыми и порядочными людьми!



Прошу не беспокоить тех, кто после отказа выполнять предложенный ими заказ, имеет привычку заносить человека в Черный Список.



Если мы с вами уже сотрудничали - знайте, вы всегда можете смело оформить на меня заказ, без предварительного обсуждения и переписки.