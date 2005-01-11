User

Гость User

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
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  • Синхронизация складов

    $50

    Требуется написать скрипт, который позволит двум магазинам на базе OSC обмениваться информацией о складских остатках. Рабочая задача: есть два магазина, один из которых (X) торгует на партнерских условиях ЧАСТЬЮ товара другого (Y). В тот момент, когда ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Поддержка магазина

    $150

    На постоянной основе требуется программист, хорошо знакомый с OSC для доводки до ума магазина на базе OSC 2.2. Много мелких стандартных задач типа "прикрутить Яндекс Маркет", несколько нетиповых, возможно потребуется модифицировать ядро OSC. Оплата 100~200 долларов в ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • CHAST

    $100

    В настоящий момент требуется квалифицированный журналист (или контент-мастер), хорошо знакомый с часовой тематикой, для написания ряда обзорных статей по различным часовым маркам. Так как часы - штука сложная, особенно механические, то статьи безусловно технические. Человек, с ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    19 лет назад