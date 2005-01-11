Требуется написать скрипт, который позволит двум магазинам на базе OSC обмениваться информацией о складских остатках. Рабочая задача: есть два магазина, один из которых (X) торгует на партнерских условиях ЧАСТЬЮ товара другого (Y). В тот момент, когда ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $150
На постоянной основе требуется программист, хорошо знакомый с OSC для доводки до ума магазина на базе OSC 2.2. Много мелких стандартных задач типа "прикрутить Яндекс Маркет", несколько нетиповых, возможно потребуется модифицировать ядро OSC. Оплата 100~200 долларов в ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $100
В настоящий момент требуется квалифицированный журналист (или контент-мастер), хорошо знакомый с часовой тематикой, для написания ряда обзорных статей по различным часовым маркам. Так как часы - штука сложная, особенно механические, то статьи безусловно технические. Человек, с ...Копирайтингнет заявокЗакрыт19 лет назад