Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, Vue.js.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Актуальные цены на создание веб-сайта. Я беру за мои услуги столько, сколько они действительно стоят. Ничего лишнего. 100% отработка ваших денег

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS(SCSS), BEM, Flexbox, GRID, Git, Gulp, Vue.js

Связь:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Портфолио: http://portfolio777.site/