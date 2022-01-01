Рустам Атабиев UserName777UserName777
25 летРоссия/Ставрополь
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, Vue.js.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Актуальные цены на создание веб-сайта. Я беру за мои услуги столько, сколько они действительно стоят. Ничего лишнего. 100% отработка ваших денег
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: 89034459505
- VK: https://vk.com/id226582585
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS(SCSS), BEM, Flexbox, GRID, Git, Gulp, Vue.js
Связь:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: 89034459505
- VK: https://vk.com/id226582585
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Портфолио: http://portfolio777.site/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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