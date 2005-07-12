В соответствии с ТЗ✔️

Добрый день, Заказчики!

Имею малый опыт работы, но готова развиваться.

Статьи составляю грамотно, рерайт с уникальностью минимум 95% по TEXT.ru.

На Главред'е минимум 8 баллов, на АДВЕГО академическая тошнота не более 7%, частотность слов не более 3%.

Тексты могут быть структурированы или же нет - зависит от Вашего заказа.

Темы абсолютно разные: от юридических рерайтов до копирайтов про гадания.

Благодарю за внимание, надеюсь на отличное сотрудничество!