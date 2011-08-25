Бизнес-аналитик

Трудовая деятельность • с 25.08.2011 по 22.03.2012 Специалист по тестированию ПО ООО «ДАТАТЕХ». Обязанности: функциональное, ручное, автоматизированное, нагрузочное тестирование.• с 1.10.2012 по 18.12.2012 Стажер консультант SAP SDООО «Ситроникс Башкортостан». Обязанности: написание инструкций пользователя, обучение пользователя.• с 06.03.2015 по 26.10.2015 инженер – программист 3 категории. ОАО «СургутАСУнефть». Обязанности: администрирование ПО, мониторинг систем, резервное копирование данных СУБД.• 26.10.2015 -27.12.2016 программист АВАР. Обязанности: написание кода, доработка программ, написание инструкции разработчика.h• 28.12.2016 по июнь 2017 инженер – технолог 3 категории. ОАО «СургутАСУнефть». Инженер-технолог основных средств предприятия. SAP FI . Обязанности: тестирование, сопровождение пользователей, написание инструкций пользователя, нагрузочное и функциональное тестирования. Написание технической документации, работа в wiki БД.