UI/UX Designer

Розробляю сучасний та яскравий дизайн лендінгів, веб сервісів та мобільних додатків. Вкладаюсь в терміни виконання. Працюю в Figma. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання. Мої роботи https://www.behance.net/66ea3f39