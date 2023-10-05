Ustich_Liliya

Ліля Ustich_Liliya

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX Designer

Розробляю сучасний та яскравий дизайн лендінгів, веб сервісів та мобільних додатків. Вкладаюсь в терміни виконання. Працюю в Figma. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання. Мої роботи https://www.behance.net/66ea3f39

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $500от 5 дней
#636
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1377
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
#2941