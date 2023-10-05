UI/UX Designer
Розробляю сучасний та яскравий дизайн лендінгів, веб сервісів та мобільних додатків. Вкладаюсь в терміни виконання. Працюю в Figma. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання. Мої роботи https://www.behance.net/66ea3f39
Портфолио
- Landing page1 просмотр
- Mobile app for payment in supermarketнет просмотров
- Веб сервіс подорожей2 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $500от 5 дней
#636
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1377
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
#2941