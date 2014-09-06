Копирайт и рерайт с уникальностью 100% по text.ru

Учусь заочно на Факультете славянской филологии (специализация - русская литература), в 2015 году заканчиваю учебу.

Около 2 лет работал копирайтером/рерайтером/контент-менеджером в интернет-магазине realxenon.ru (создание описаний товаров, написание статей, новостей и релизов на автотематику с последующим их размещением на сайте).

За последнее время сотрудничал (а с некоторыми сотрудничаю до сих пор) с такими интернет-проектами как:

1. biglion.ru (подготовка предложений для сайта и управление информацией; работа с CMS сайта; оформление гипертекстов с использованием HTML; редактирование текстов; создание и редактирование иллюстраций),

2. tamby.info (написание уникальных статей на заданную тематику (копирайт) уникальностью 100% по text.ru; поиск и обработка фотографий и иллюстраций для статей),

3. ecotop.by (создание описаний продукции (рерайт) уникальность 100% согласно text.ru).

Что касается расценок, то все просто: копирайтинг - 3$ за килознак, рерайтинг - 1,5$ за килознак.