Ustinova_Uliya

Специалист по рекламе в РСЯ

Предлагаю услуги по настройке и ведению контекстной рекламы в Рекламной Сети Яндекса.

Провожу аудит сайта, оффера, действующей РК в РСЯ (если она уже имеется).

Предлагаю работу без рисков:

1. Проведу полный аудит абсолютно бесплатно, в благодарность рада буду получить отзыв. Срок 1-2 дня;

2. По результату аудита Вы получите рекомендации по улучшению сайта и предложения;

3. Проведу оценку конкуренции в рекламе по Вашему продукту;

4. Запущу тестовую рекламную кампанию с минимальным бюджетом, что бы Вы могли увидеть рентабельность рекламы и просчитать бюджет на основную РК. Сроки 2-3 дня. Стоимость моей работы всего 2000 руб.

5. После замеров результатов, буду рада обсудить дальнейшее сотрудничество.

Спецпредложение (!) При обращении до конца января - настрою РК всего за 1000 руб + отзыв по результату моей работы.