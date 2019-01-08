Ustinova_Uliya

Юлия Устинова Ustinova_UliyaUstinova_Uliya
Предлагаю услуги по настройке и ведению контекстной рекламы в Рекламной Сети Яндекса.
Провожу аудит сайта, оффера, действующей РК в РСЯ (если она уже имеется).
Предлагаю работу без рисков:
1. Проведу полный аудит абсолютно бесплатно, в благодарность рада буду получить отзыв. Срок 1-2 дня;
2. По результату аудита Вы получите рекомендации по улучшению сайта и предложения;
3. Проведу оценку конкуренции в рекламе по Вашему продукту;
4. Запущу тестовую рекламную кампанию с минимальным бюджетом, что бы Вы могли увидеть рентабельность рекламы и просчитать бюджет на основную РК. Сроки 2-3 дня. Стоимость моей работы всего 2000 руб.
5. После замеров результатов, буду рада обсудить дальнейшее сотрудничество.
Спецпредложение (!) При обращении до конца января - настрою РК всего за 1000 руб + отзыв по результату моей работы.