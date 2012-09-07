Работа Юрием выполнена в срок с учетом всех моих пожеланий! Получился позитивный интернет-магазин для малышей. Отмечу, что Юрий всегда на связи, всегда рядом и готов ответить на все вопросы - это очень радует!!!! Т.о. нет стопа в работе. Кроме того, в ходе работы, он дает дельные, полезные советы :) Рекомендую! Надеюсь, будем дальше сотрудничать! :) Ещё раз ооогромное спасибо за проделанную работу!!! :)