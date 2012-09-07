Utro

Елена Бордакова Utro

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Приветствую Вас на своей страничке!

Чем я могу помочь:

- написать статьи на различные тематики;

- отредактировать текст;

- набрать текст;

- сделать студенческие работы - контрольные, курсовые, рефераты на экономическую или гуманитарную тематики;

- написать стенограммы;

Также могу помочь с написанием сценария :)

В общем, буду рада c Вами сотрудничать!

Обо мне:

Высшее экономическое образование + музыкальное.

Ответственна, исполнительна, трудолюбива.

Я всегда на связи: [email protected]

ISQ 281870426

Мои работы:

http://toursmiles.ru/nochnaya-ekskursiya

http://toursmiles.ru/moskva-misticheskaya

http://toursmiles.ru/izmaylovskiy-kreml

http://toursmiles.ru/staryy-arbat

http://kidsmiles.ru/zakaz-deda-moroza

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  • Интернет-магазин

    Необходимо создать сайт под ключ - позитивный, простенький интернет-магазин со всеми вытекающими последствиями - продвижение, регистрацию домена, почтового ящика и пр. Пожалуйста, оставляйте заявки с расценками.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$230
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин
Лена, очень хороший заказчик! Приятная в общение и все время в онлайне, что есть самое важное. Вовремя все оплатила. Одним словом приятно было работать
Работа Юрием выполнена в срок с учетом всех моих пожеланий! Получился позитивный интернет-магазин для малышей. Отмечу, что Юрий всегда на связи, всегда рядом и готов ответить на все вопросы - это очень радует!!!! Т.о. нет стопа в работе. Кроме того, в ходе работы, он дает дельные, полезные советы :) Рекомендую! Надеюсь, будем дальше сотрудничать! :) Ещё раз ооогромное спасибо за проделанную работу!!! :)
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