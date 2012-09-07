Необходимо создать сайт под ключ - позитивный, простенький интернет-магазин со всеми вытекающими последствиями - продвижение, регистрацию домена, почтового ящика и пр. Пожалуйста, оставляйте заявки с расценками.
Приветствую Вас на своей страничке!
Чем я могу помочь:
- написать статьи на различные тематики;
- отредактировать текст;
- набрать текст;
- сделать студенческие работы - контрольные, курсовые, рефераты на экономическую или гуманитарную тематики;
- написать стенограммы;
Также могу помочь с написанием сценария :)
В общем, буду рада c Вами сотрудничать!
Обо мне:
Высшее экономическое образование + музыкальное.
Ответственна, исполнительна, трудолюбива.
Я всегда на связи: [email protected]
ISQ 281870426
Мои работы:
http://toursmiles.ru/nochnaya-ekskursiya
http://toursmiles.ru/moskva-misticheskaya
http://toursmiles.ru/izmaylovskiy-kreml
http://toursmiles.ru/staryy-arbat
http://kidsmiles.ru/zakaz-deda-moroza
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Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$230
10 баллов
11 лет назад
Лена, очень хороший заказчик! Приятная в общение и все время в онлайне, что есть самое важное. Вовремя все оплатила. Одним словом приятно было работать
Ответный отзыв
Работа Юрием выполнена в срок с учетом всех моих пожеланий! Получился позитивный интернет-магазин для малышей. Отмечу, что Юрий всегда на связи, всегда рядом и готов ответить на все вопросы - это очень радует!!!! Т.о. нет стопа в работе. Кроме того, в ходе работы, он дает дельные, полезные советы :) Рекомендую! Надеюсь, будем дальше сотрудничать! :) Ещё раз ооогромное спасибо за проделанную работу!!! :)