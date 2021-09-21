Сайты на Тильде под ключ

Меня зовут Юлия. Я делаю эффективные сайты на Тильде под ключ.

Я заинтересована в том, чтобы ваш бизнес продавал! Поэтому ответственно подхожу к каждому проекту, обращаю внимание на детали и не срываю дедлайны.

Как я работаю:

1. После вашего запроса, обсуждаем проект по ТЗ или брифу, я углубляюсь в тему и задаю вопросы.

2. Анализ конкурентов, аналитика. Выясним боли вашей ЦА.

2. Создание прототипа. Грамотная структура — это необходимое условие для повышения конверсии.

3. Дизайн сайта. Складываем ваши представления о сайте + интересы ЦА.

4. Верстка на Тильде. Я работаю премущественно в зеро блок, так сайты получаются уникальными.

5. Базовые технические настройки для продвижения сайта в поисковиках.

Итог: с помощью гармонии, логики и эмоций сайт превращается в эффективный инструмент для вашего бизнеса.

Мой сайт: http://designerulik.tilda.ws/