V-Kuznetsov

Всеволод V-Kuznetsov

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Аниммированный гиф баннер
Быстренько и качественно. спасибо.
Четкое ТЗ, знает что ему нужно
Ответный отзыв