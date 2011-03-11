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Всеволод
V-Kuznetsov
V-Kuznetsov
32 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Алексей
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
169 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Аниммированный гиф баннер
Быстренько и качественно. спасибо.
Четкое ТЗ, знает что ему нужно
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Отзывы заказчиков
1
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