ИТ-услуги гарантированного качества
Компания V-TIME group предоставляет полный комплекс ИТ-услуг для Вашего бизнеса:
- НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА СЕРВЕРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, ПО, ОФИСНЫХ АТС
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
- СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
- ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
- ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНЫХ РЕСУРСОВ
- КОРПОРАТИВНАЯ IP-ТЕЛЕФОНИЯ
- КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА И ПОЧТОВЫЙ ХОСТИНГ
- КОНСАЛТИНГ, АУДИТ, ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ИТ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- РЕАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.