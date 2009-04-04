V-TIME

Ирина Иванова V-TIME

 
NaN летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
ИТ-услуги гарантированного качества

Компания V-TIME group предоставляет полный комплекс ИТ-услуг для Вашего бизнеса:

- НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА СЕРВЕРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, ПО, ОФИСНЫХ АТС

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

- СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

- ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНЫХ РЕСУРСОВ

- КОРПОРАТИВНАЯ IP-ТЕЛЕФОНИЯ

- КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА И ПОЧТОВЫЙ ХОСТИНГ

- КОНСАЛТИНГ, АУДИТ, ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ИТ

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- РЕАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.