V-e-s-e-l-o-v-a

Озвучка, корректировка и редактура текстов, копирайтинг, рерайтинг и все что связано с тестом и голосом.

Высшее образование - журналист. Пять лет в вузе работала на радио диктором и корреспондентом. Три года после вуза - корреспондентом на телевидении, и параллельно- вела контент на сайте компании. После долгое время искала себя. Сейчас я само занятый керамист в своем городе, кроме того, дважды в неделю преподаю детям изо на английском. На просторах интернета озвучиваю сказки и не только. Рерайтинг, копирайтинг, корректировка и редактура статей и книг, все что связано с текстом и голосом. Увлекаюсь музыкой, походами, пою и играю на гитаре. Буду рада интересным проектам и заказчикам.