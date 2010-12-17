V-neste

Нестеров V-neste

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Специализируюсь на работе в Photoshop

Основная специальность "Графический дизайн"

Имеются знания программ: Photoshop в Illustrator.

Также разбираюсь в языках программирования HTML,CSS.

Баннеры
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от $10
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Верстка полиграфии
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от $30
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Дизайн продукции
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $30
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Иллюстрации и Рисунки
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от $30
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $20
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $30
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Обработка фотографий
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от $10
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Презентации
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от $30
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Фирменный стиль
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от $30
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Фотосъемка
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от $10
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