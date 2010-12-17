Специализируюсь на работе в Photoshop
Основная специальность "Графический дизайн"
Имеются знания программ: Photoshop в Illustrator.
Также разбираюсь в языках программирования HTML,CSS.
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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от $30
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Дизайн продукции
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $30
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Презентации
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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