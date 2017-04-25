V1TAL1Y

Виталий Шульгин V1TAL1Y

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
быстро, дешево, сердито

Здравствуйте! Меня зовут Виталий, я верстальшик!

Я отлично делаю:

--Верстку сайтов

--Верстку лендингов

--Адаптивную верстку

--Пишу калькуляторы

--Доработки по верстке

--Из обычных сайтов делаю адаптивные

Отлично владею языками HTML5 и CSS, SASS. Неплохо розбираюсь в JS и его некоторых библиотеках и фрейсворках. Также немного владею Php но уже не на высоком уровне.

Пару слов о принципах нашей работы:

- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков.

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи. В разумных пределах =) 

Контактные данные:

vitalik_shulgin - skype

[email protected] - E-mil

http://vk.com/vitalik_shulgin - VK

Отзывы заказчиков

stanislav_free19
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Сверстать адаптивный шаблон и натянуть на wordpress
WordPress
Я и мои коллеги по цеху душевно Благодарим Виталика, за отменно выполненную работу по верстке нашего проекта. Виталик серьезно взялся за работу, и выполнил поставленные задачи очень оперативно. И еще основательно переделал часть проекта за предыдущим верстальщиком, который ранее напартачил. Виталий, еще раз спасибо, что поднял проект к дедлайну. Спасибо за ответственность и профессионализм. Будем работать и дальше, не сбавляй обороты.
Понятное ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
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