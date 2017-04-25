Здравствуйте! Меня зовут Виталий, я верстальшик!
Я отлично делаю:
--Верстку сайтов
--Верстку лендингов
--Адаптивную верстку
--Пишу калькуляторы
--Доработки по верстке
--Из обычных сайтов делаю адаптивные
Отлично владею языками HTML5 и CSS, SASS. Неплохо розбираюсь в JS и его некоторых библиотеках и фрейсворках. Также немного владею Php но уже не на высоком уровне.
Пару слов о принципах нашей работы:
- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков.
- Адекватная цена. По умолчанию.
- Всегда на связи. В разумных пределах =)
Контактные данные:
vitalik_shulgin - skype
[email protected] - E-mil