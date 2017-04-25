Я и мои коллеги по цеху душевно Благодарим Виталика, за отменно выполненную работу по верстке нашего проекта. Виталик серьезно взялся за работу, и выполнил поставленные задачи очень оперативно. И еще основательно переделал часть проекта за предыдущим верстальщиком, который ранее напартачил. Виталий, еще раз спасибо, что поднял проект к дедлайну. Спасибо за ответственность и профессионализм. Будем работать и дальше, не сбавляй обороты.