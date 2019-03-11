V1nchEnC_o

Работа в графическом редакторе CorelDraw

Работаю в графическом редакторе CorelDraw 2017 (работал и со старыми версиями данного графического редактора).

Работаю в Равелине, Stamp.

Опыт: имеется на баннерах, картах (большого масштаба и малого), делаю печати в цвете, имею большой спрос в создании и редактировании карт. Также помогу с развитием какого либо проекта.

Работаю на дому в свободное время, из за этого цена договорная. Делаю качественно и хорошо. Удаляю недочеты после предоставления работы. На платформе фрилансера впервые.