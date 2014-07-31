VAL65

Валерий VAL65

 
58 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно создать фирменный стиль фирмы

    Добрый день .Нужно создать фирменный стиль.Название фирмы ООО "КРОВМАРТ" ЕСТЬ СЛОГАН НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ .ЗАНИМЕТСЯ ФИРМА ПРОДАЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖЕМ КРОВЛИ И ФАСАДОВ.

    Фирменный стиль35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • ТЗ на наполнение и создание структуры сайта

    $3000

    krovmart.ru Структура сайта. Общая структура сайта заключается в строгой иерархии переходов по ссылкам от большего к меньшему. Наполнение групп товаров начинается с общей категории, затем следуют наименования производителей, после модель товара или категория производства. Структура страницы. Каждая страница сайта ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    $1000

    добрый день есть сайт ww.krovmart.ru Нужно заполнить на нем разделы описаниями товаров + доверстать. На выходе мне нужен готовый сайт. Например нужно заполнить раздел Тегола ": открываете поисковик и смотрите как это выглядит на ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад