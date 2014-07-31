Добрый день .Нужно создать фирменный стиль.Название фирмы ООО "КРОВМАРТ" ЕСТЬ СЛОГАН НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ .ЗАНИМЕТСЯ ФИРМА ПРОДАЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖЕМ КРОВЛИ И ФАСАДОВ.
- Фирменный стиль35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3000
krovmart.ru Структура сайта. Общая структура сайта заключается в строгой иерархии переходов по ссылкам от большего к меньшему. Наполнение групп товаров начинается с общей категории, затем следуют наименования производителей, после модель товара или категория производства. Структура страницы. Каждая страница сайта ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
добрый день есть сайт ww.krovmart.ru Нужно заполнить на нем разделы описаниями товаров + доверстать. На выходе мне нужен готовый сайт. Например нужно заполнить раздел Тегола ": открываете поисковик и смотрите как это выглядит на ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно создание логотипа для фирмы КРОВМАРТ .Слоган там где кровля и не только.Цвета зеленый и оранжевый.Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо заполнить сайт.Тематика строительство домов ,беседок ,бань.Продажа строительных материалов. Цена одной карточки без описания - 50 центов. 1000 символов описания - 2,5 доллара.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад