Образование: Самарский Государственный Университет, психолог

Самарский Государственный Аэрокосмический Университет, переводчик

6 летний опыт выполнения дипломов (психология), курсовых, рефератов по гуманитарным предметам, математическая статистика. Консультирование заказчика с момента выбора темы до защиты. Защита написанных работ в ведущих вузах города только на положительные оценки.

Переводческая практика с английского на русский и наоборот 4 года - выполнение письменных переводов различной тематики для частных клиентов, переводы текстов нефтегазовой сферы (на основном месте работы), официальных писем, договоров, ведение деловой переписки. Выполнение технических переводов.