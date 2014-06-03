Технический перевод, Копирайтинг
Изготовление чертежей в "КОМПАС"
Анализ и разработка технологических карт металлообработки резанием (для мелкосерийного и среднесерийного производства)
Разработка штампового оборудования, приспособлений и оснастки металлорежущего оборудования
Разработка печатных плат в Sprint-Layout
Технический перевод с английского (машиностроение, металлургия, автоматизация, IT) - от 4$ до 7$ / 1800 зн.
Нескучный копирайтинг, широкий круг задач, ценою в рамках достойного дружелюбия