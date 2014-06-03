Технический перевод, Копирайтинг

Изготовление чертежей в "КОМПАС"

Анализ и разработка технологических карт металлообработки резанием (для мелкосерийного и среднесерийного производства)

Разработка штампового оборудования, приспособлений и оснастки металлорежущего оборудования

Разработка печатных плат в Sprint-Layout

Технический перевод с английского (машиностроение, металлургия, автоматизация, IT) - от 4$ до 7$ / 1800 зн.

Нескучный копирайтинг, широкий круг задач, ценою в рамках достойного дружелюбия

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