Дёшево и быстро сверстаю и сделаю бэк-энд сайта на Django, HTML5, bootstrap, CSSЗдравствуйте. Занимаюсь созданием сайтов на:

Front-end: HTML5, CSS, BOOTSTRAP5, JS

Back-end: Django

Навыки:

-HTML5 (семантическая вёрстка)

-CSS

-Git

-Sass

-FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)

-БЭМ нейминг

-Сборщик Gulp

-Django

-Python

-SQLite

-MySQL

Работая со мной вы экономите:

-деньги, т.к. я начинаю программист я могу сделать ваш заказ за минимальную цену, ради получения опыта

-время, всё свободное время я уделяю программированию, поэтому я сделаю ваш заказ в кратчайшие сроки

-нервы, в можете быть уверенными в результате, а также без проблем делать правки в заказе во время его выполнения

Мои контакты:

email: [email protected]

telegram: @Vavilov_96

Способ оплаты:

По номеру карты (банк РФ.)