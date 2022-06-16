Дёшево и быстро сверстаю и сделаю бэк-энд сайта на Django, HTML5, bootstrap, CSSЗдравствуйте. Занимаюсь созданием сайтов на:
Front-end: HTML5, CSS, BOOTSTRAP5, JS
Back-end: Django
Навыки:
-HTML5 (семантическая вёрстка)
-CSS
-Git
-Sass
-FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
-БЭМ нейминг
-Сборщик Gulp
-Django
-Python
-SQLite
-MySQL
Работая со мной вы экономите:
-деньги, т.к. я начинаю программист я могу сделать ваш заказ за минимальную цену, ради получения опыта
-время, всё свободное время я уделяю программированию, поэтому я сделаю ваш заказ в кратчайшие сроки
-нервы, в можете быть уверенными в результате, а также без проблем делать правки в заказе во время его выполнения
Мои контакты:
email: [email protected]
telegram: @Vavilov_96
Способ оплаты:
По номеру карты (банк РФ.)