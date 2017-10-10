VAleksandra

Александра Васильева VAleksandra

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер. Художник. Писатель. Копирайтер. Редактор. Ответственный и качественны исполнитель.

Имею опыт в разработке дизайна более 5лет. 

Два высших образования в области дизайна и мира моды: ТИ МГУДТ (бывш. МТГУ им. Косыгина) - художник-стилист; Британская Высшая Школа Дизайна -  годовой курс Бизнес в индустрии моды  с вручением диплома.

Работаю в графических редакторах (Illustrator, PSh, CorelDraw); Сильный рисунок от руки: рисунок, живопись, модельерская графика.

Автор стихотворений и статей на различную тематику.

CorelDRAWIllustrator