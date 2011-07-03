Alexander Pisarev VAngeL1986VAngeL1986
Профессиональные навыки:
ОС: Знаком как с Windows так и с *NIX операционными системами.
Языки программирования:
1. Java (SE, EE, ME):
Frameworks: Spring, Hibernate, TopLink, JUnit, JOONE, JasperReport, SwingX, Apache POI, log4j, Tapestry 5
Технологии: JDBC, EJB, JPA, JMS, JMX, JavaMail, Servlets
Сертификаты: SCJP (Sun Certificated Programmer for the Java Platform, Standart Edition 6.0)
2. Groovy
3. C#
4. Fortran 77
5. Delphi
Языки запросов: SQL, JPQL, HQL
Языки разметки: HTML (+CSS), XML
Системы контроля версий: Subversion
СУБД: PostgreSQL, Oracle, db4o, Access, MS SQL Server
Знаю основные GoF паттерны.
Имею опыт настройки Apache. Участвовал в нескольких коммерческих проектах.
Программировал и для мобильных платформ (PDA). В частности для коммуникаторов и смартфонов под управлением Windows Mobile (на C#) и для сотовых телефонов (на Java ME).
Знаком с высокопроизводительными системами, в частности с вычислительными кластерами типа Beowulf. Имею опыт создания таких систем на базе Linux. Знаком с параллельными технологиями: OpenMP, MPI.
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