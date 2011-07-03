Java Programmer

Профессиональные навыки:

ОС: Знаком как с Windows так и с *NIX операционными системами.

Языки программирования:

1. Java (SE, EE, ME):

Frameworks: Spring, Hibernate, TopLink, JUnit, JOONE, JasperReport, SwingX, Apache POI, log4j, Tapestry 5

Технологии: JDBC, EJB, JPA, JMS, JMX, JavaMail, Servlets

Сертификаты: SCJP (Sun Certificated Programmer for the Java Platform, Standart Edition 6.0)

2. Groovy

3. C#

4. Fortran 77

5. Delphi

Языки запросов: SQL, JPQL, HQL

Языки разметки: HTML (+CSS), XML

Системы контроля версий: Subversion

СУБД: PostgreSQL, Oracle, db4o, Access, MS SQL Server

Знаю основные GoF паттерны.

Имею опыт настройки Apache. Участвовал в нескольких коммерческих проектах.

Программировал и для мобильных платформ (PDA). В частности для коммуникаторов и смартфонов под управлением Windows Mobile (на C#) и для сотовых телефонов (на Java ME).

Знаком с высокопроизводительными системами, в частности с вычислительными кластерами типа Beowulf. Имею опыт создания таких систем на базе Linux. Знаком с параллельными технологиями: OpenMP, MPI.