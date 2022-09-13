VAsilenkov

Кечествена робота на результат!

Приветствую Вас на своём аккаунте ! С радостью помогу Вам ! В совершенстве владею языками такими как немецкий , английский , польский , русский , украинский . Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них , изучая новые правила и поправки . Имею опыт работы в переводе текстов и написании научных работ , редактировании . Я творческий , мечтательный , задумчивый и коммуникабельный человек , с лёгкостью разноображу любой текст , который « заиграет >> новыми красками ! Буду рад сотрудничеству !