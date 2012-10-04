Высшее образование: Запорожский институт экономики и информационных технологий, специальность - международная экономика(специализация: международный маркетинг, международная торговля), переводчик.
Опыт работы: руководитель проекта до мая 2010
Знание языков: Английский - Advanced, немецкий - разговорный.
Уверенный пользователь ПК, пакета программ MS Office, Adobe Photoshop
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