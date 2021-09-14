Дешёвый,но качественный Веб-Дизайн

Здравствуйте, меня зовут Роман и я работаю графическим дизайнером в компании "gear studios" уже более года. У меня имеется большой опыт работы в разработке страниц веб сайтов и баннеров для вашего грандиозного проекта, но также я представляю и другие полезные услуги связанные с графическим дизайном!

Спектр услуг:

-Дизайн веб сайта

-Дизайн мобильного приложения

- дизайн баннера для вашего проекта

- отрисовка логотипа

- дизайн различных соц сетей

- дизайн для печати

Работаю в таких программах

1) Adobe photoshop

2) Adobe illustrator

3) figma