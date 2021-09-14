Дешёвый,но качественный Веб-Дизайн
Здравствуйте, меня зовут Роман и я работаю графическим дизайнером в компании "gear studios" уже более года. У меня имеется большой опыт работы в разработке страниц веб сайтов и баннеров для вашего грандиозного проекта, но также я представляю и другие полезные услуги связанные с графическим дизайном!
Спектр услуг:
-Дизайн веб сайта
-Дизайн мобильного приложения
- дизайн баннера для вашего проекта
- отрисовка логотипа
- дизайн различных соц сетей
- дизайн для печати
Работаю в таких программах
1) Adobe photoshop
2) Adobe illustrator
3) figma
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