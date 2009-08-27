Услуги:
- Логотип/шапка для сайта
- Баннер
- Подпись для форума
- Разработка логотипа
- Ретушь фотографии
Меня интересует:
- Желаемое или максимальное разрешение
- Цветовая гамма
- Максимальный объем результата
- Целевая направленность и смысловая нагрузка (для логотипа)
- Изображение для работы (в случае каких-либо пожеланий со стороны заказчика)
Средняя графика: (Сроки: от 30 минут до 1 часа)
Сложная графика: (Сроки: От 1 часа до 1 дня)
Моё первое требование - четкая формулировка заказа.
Сроки устанавливаются по обоюдному согласию заказчика и исполнителя.
Я согласен добросовестно выполнить поставленную передо мной задачу.
Обращайтесь, Делаю все стильно, быстро и качественно и недорого!
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