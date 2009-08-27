Услуги:

- Логотип/шапка для сайта

- Баннер

- Подпись для форума

- Разработка логотипа

- Ретушь фотографии

Меня интересует:

- Желаемое или максимальное разрешение

- Цветовая гамма

- Максимальный объем результата

- Целевая направленность и смысловая нагрузка (для логотипа)

- Изображение для работы (в случае каких-либо пожеланий со стороны заказчика)

Средняя графика: (Сроки: от 30 минут до 1 часа)

Сложная графика: (Сроки: От 1 часа до 1 дня)

Моё первое требование - четкая формулировка заказа.

Сроки устанавливаются по обоюдному согласию заказчика и исполнителя.

Я согласен добросовестно выполнить поставленную передо мной задачу.

Обращайтесь, Делаю все стильно, быстро и качественно и недорого!