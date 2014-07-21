Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен. + изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты) + изменить логотип + на старом сайте поставить ...
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Веб-программирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Уважаемые друзья! Есть потребность в создании логотипа. Написать SYNCO таким же шрифтом, как по образцу (в приложении). Буквы Y или N как-то красиво выделить, как буква E в примере. Прошу указывать сроки, стоимость (в грн!) и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно разработать баннер на сайте и подобрать три широкоформатные картинки, которые отображаются в главном меню на сайте.Баннеры22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Описание проекта: Нужно отредактировать новый сайт: 1. Сделать переход со слайдов на соотв. разделы. 2. Добавить в меню еще один блок 3. В слайдах планку с надписью слайда сделать полупрозрачной. 4. В проектах, нужно добавить слайдер для ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
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