VG15

Иван Иванов VG15

 
44 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос сайта на другой домен

    Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен. + изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты) + изменить логотип + на старом сайте поставить ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание простого логотипа (по образцу)

    $50

    Уважаемые друзья! Есть потребность в создании логотипа. Написать SYNCO таким же шрифтом, как по образцу (в приложении). Буквы Y или N как-то красиво выделить, как буква E в примере. Прошу указывать сроки, стоимость (в грн!) и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Корректировка сайта

    Описание проекта: Нужно отредактировать новый сайт: 1. Сделать переход со слайдов на соотв. разделы. 2. Добавить в меню еще один блок 3. В слайдах планку с надписью слайда сделать полупрозрачной. 4. В проектах, нужно добавить слайдер для ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создание простого логотипа (по образцу)
Хороший заказчик, чёткое задание и своевременная оплата.
Сотрудничеством довольны! Всё сделано качественно, стильно, как хотели, в срок. Рекомендуем!
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