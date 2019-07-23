Magento 2. Front: Vue.js React.js
Начальный уровень в Magento 2.
Успешно прошел курс:
https://www.facebook.com/magento2training/?eid=ARBUPAxH7VCKbpF7bBFRD6YR0dnTHfF2EKCYef8-Vik65OumOPBFxTmZfxEtKx6m3kHw2vcTXJNyCOr9&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100019332287749&fref=tag
Основная сфера деятельности - создание пользовательских интерфейсов в парадигме реактивного программирования. Vue.js React.js, платформа Node.js + NPM.
- VUE 2.x + VUEX + AXIOS;
- JavaScript стандарты ES5/ES6;
- Bootstrap-4;
- HTML5 + CSS/SCSS;
- SASS, Gulp, Webpack, Babel;
- NodeJS + Express
- jQuery, AJAX