VI3

Вадим VI3

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Magento 2. Front: Vue.js React.js

Начальный уровень в Magento 2.

Успешно прошел курс:

https://www.facebook.com/magento2training/?eid=ARBUPAxH7VCKbpF7bBFRD6YR0dnTHfF2EKCYef8-Vik65OumOPBFxTmZfxEtKx6m3kHw2vcTXJNyCOr9&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100019332287749&fref=tag

Основная сфера деятельности - создание пользовательских интерфейсов в парадигме реактивного программирования. Vue.js React.js, платформа Node.js + NPM.

  • VUE 2.x + VUEX + AXIOS;
  • JavaScript стандарты ES5/ES6;
  • Bootstrap-4;
  • HTML5 + CSS/SCSS;
  • SASS, Gulp, Webpack, Babel;
  • NodeJS + Express
  • jQuery, AJAX