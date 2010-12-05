VILNA_BOGINYA

Контакты:

e-mail: [email protected]

телефон:+380934178670

Высшее образование:

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г.Шевченко филологический факультет специальность Английский язык и зарубежная литература

Предлагаю услуги по написанию редактированию и переводу статей инструкций презентаций и корреспонденции с/на:

русский

украинский

английский

немецкий

Тематика

Бухгалтерский учет и аудит инструкции по эксплуатации оборудования публицистика личная переписка и другие направления

Гарантия качества и соблюдение сроков!