VILNA_BOGINYA

Контакты:
e-mail: [email protected]
телефон:+380934178670
Высшее образование:
Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г.Шевченко филологический факультет специальность Английский язык и зарубежная литература
Предлагаю услуги по написанию редактированию и переводу статей инструкций презентаций и корреспонденции с/на:
русский
украинский
английский
немецкий
Тематика
Бухгалтерский учет и аудит инструкции по эксплуатации оборудования публицистика личная переписка и другие направления
Гарантия качества и соблюдение сроков!