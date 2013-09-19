Есле знаешь, что хочешь зделать, алгоритм решения найдётся!!!

Профессиональные навыки и знания:

HTML

CSS

PHP

Apache

MySQL

JavaScript

Dreamweaver 8-CS5

Python

С++

Interbase

Delphi 7-XE2

SQLServer

Visual Studio

ERStudio

Photoshop

Опыт работы:

Дизайн и верстка сайта в Photoshop и Dreamweaver CS5, написания расчётных программ, создание проигрывателя на основе bass.dll, разработка приложений баз данных в среде разработки Delphi7, установка, настройка и оптимизация операционной системы Windows (XP, vista, 7) и программ.

Образование:

Сентябрь 2008 – май 2012, бакалавр, специальность «Информационные управляющие системы и технологии», Кораблестроительный ф-т, Одесский Национальный Морской Университет.

Знание языков:

Украинский, русский - свободное владение, английский – разговорный.

Личные качества:

Коммуникабельность, креативность, добросовестность, ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость.

Интересы и хобби:

Музыка, путешествия, экстремальные виды спорта, настольный теннис, ролики и др.