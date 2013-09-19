Профессиональные навыки и знания:
HTML
CSS
PHP
Apache
MySQL
JavaScript
Dreamweaver 8-CS5
Python
С++
Interbase
Delphi 7-XE2
SQLServer
Visual Studio
ERStudio
Photoshop
Опыт работы:
Дизайн и верстка сайта в Photoshop и Dreamweaver CS5, написания расчётных программ, создание проигрывателя на основе bass.dll, разработка приложений баз данных в среде разработки Delphi7, установка, настройка и оптимизация операционной системы Windows (XP, vista, 7) и программ.
Образование:
Сентябрь 2008 – май 2012, бакалавр, специальность «Информационные управляющие системы и технологии», Кораблестроительный ф-т, Одесский Национальный Морской Университет.
Знание языков:
Украинский, русский - свободное владение, английский – разговорный.
Личные качества:
Коммуникабельность, креативность, добросовестность, ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость.
Интересы и хобби:
Музыка, путешествия, экстремальные виды спорта, настольный теннис, ролики и др.