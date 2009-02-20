VIPVanessa

Доброго всем времени! В условиях кризиса оказалось, что мало кому нужен человек знающий язык и умеющий его правильно использовать. Мол, на гуманитариев только бюджет тратить, мы сами с с усами, сами все напишем. Так решило мое начальство, и именно такой терновой тропой я пришла к фрилансу.

Я литератор по специальности, по этому собираюсь занять скромную конкурентную нишу рерайтеров, копирайтеров, журналистов. Так же могу взяться за работу над курсовыми и дипломными проектами. Спасибо всем, набредшим на мой аккаунт! Удачной работы!