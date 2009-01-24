Стоимость работы: от 5 до 50WMZ
Сроки выполнения: в зависимости от сложности.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ЭТИКЕТКИ
КАЛЕНДАРИ
АВАТАРЫ
БАННЕРЫ
ЛОГОТИПЫ
ПЕРСОНАЖИ
ОТКРЫТКИ
ФОТО
Не делаю эскизов и пробников. Работа начинает только после внесения предоплаты 50%
В тендерах и конкурсах не участвую.
Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: с заказами обращаться в ISQ
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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