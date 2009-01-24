Стоимость работы: от 5 до 50WMZ

Сроки выполнения: в зависимости от сложности.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТИКЕТКИ

КАЛЕНДАРИ

АВАТАРЫ

БАННЕРЫ

ЛОГОТИПЫ

ПЕРСОНАЖИ

ОТКРЫТКИ

ФОТО

Не делаю эскизов и пробников. Работа начинает только после внесения предоплаты 50%

В тендерах и конкурсах не участвую.

Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: с заказами обращаться в ISQ