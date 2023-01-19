Главный специалист отдела инженерных изысканий с более, чем 10-ти летним опытом

работы в инжиниринговой компании. Работаю в программах AutoCAD, MapInfo, IndorCAD, Trimble Business Center. Принимал участие в разработке и реализации около 180 инженерных объектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства ведомственных автомагистралей, дорог и городских улиц, устройства и переустройства инженерных коммуникаций, в том числе на объектах нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера.