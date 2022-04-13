Сделаю красивый дизайн для Вашего бренда!
С удовольствием помогу Вам в разработке :
- логотипов;
- полиграфии (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы);
- создание фирменного стиля;
- дизайна наружной и внутренней рекламы;
- дизайн web баннеров;
- дизайн сайтов;
- оформлении страниц в соц сетях;
Владею такими программами:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe XD
- Figma
- Sketch
С моими работами Вы можете ознакомиться на сайтах: https://vorotnikova.wixsite.com/vkatyshav , https://www.instagram.com/vkatyshav_design Телеграм : @vkatyshav Буду рада сотрудничеству с Вами!
Портфолио
- Логотип для ТМ "Билинка"88 просмотров
- Разработка визуала67 просмотров
- Этикетка82 просмотра
- Подарочный сертификат90 просмотров
- Визитные карточки для ТМ "Дідух"87 просмотров
- Логотип для фитнесс тренера91 просмотр