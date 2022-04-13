Сделаю красивый дизайн для Вашего бренда!

С удовольствием помогу Вам в разработке :

логотипов;

полиграфии (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы);

создание фирменного стиля;

дизайна наружной и внутренней рекламы;

дизайн web баннеров;

дизайн сайтов;

оформлении страниц в соц сетях;

Для меня дизайн больше чем работа и хобби. Обожаю то чем я занимаюсь и хочу помогать создавать не только красивый, но и удобный, узнаваемый дизайн.К работе подхожу очень ответственно, выполняю работу учитывая все Ваши пожелания.

Владею такими программами:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe InDesign

- Adobe XD

- Figma

- Sketch

С моими работами Вы можете ознакомиться на сайтах: https://vorotnikova.wixsite.com/vkatyshav , https://www.instagram.com/vkatyshav_design Телеграм : @vkatyshav Буду рада сотрудничеству с Вами!