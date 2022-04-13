VKatyshaV

Катерина Воротникова VKatyshaV

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сделаю красивый дизайн для Вашего бренда!

С удовольствием помогу Вам в разработке :

  • логотипов;
  • полиграфии (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы);
  • создание фирменного стиля;
  • дизайна наружной и внутренней рекламы;
  • дизайн web баннеров;
  • дизайн сайтов;
  • оформлении страниц в соц сетях;
Для меня дизайн больше чем работа и хобби. Обожаю то чем я занимаюсь и хочу помогать создавать не только красивый, но и удобный, узнаваемый дизайн.К работе подхожу очень ответственно, выполняю работу учитывая все Ваши пожелания. 

Владею такими программами:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe InDesign

- Adobe XD

- Figma

- Sketch 

С моими работами Вы можете ознакомиться на сайтах: https://vorotnikova.wixsite.com/vkatyshav ,  https://www.instagram.com/vkatyshav_design Телеграм : @vkatyshav Буду рада сотрудничеству с Вами!

Портфолио