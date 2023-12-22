ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК)
🖊️ Я постоянно развиваюсь в сфере IT пытаюсь найти новую информацию, а также делаю всю вёрстку качественно
Со мной:
💸 Деньги: вы получаете самую низкую цену ведь только у меня сайты по низкой цене
⏳ Время: за короткий срок вы получите очень быстро но в тоже время качественный сайт
🌠 Желания: любая просьба по желанию все доработки в ходят в цену оплаты любое дорабатывание не зависимо от характеристике
🫠 Качество: качественная работа всё это делается только самыми лучшеми источниками и информацией,здесь самый лучший адптив на всём белом свете при этом всём качество не меняется а если меняется то только в лучшую сторону
Гарантия: со мной вы получаете гарантию в 100%
1. я делаю
2. вы проверяете
3. я отдаю вам верстку
4. вы платите
это мой успех качества и гарантия😎
мне важно чтоб клиент был доволен
Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/VLAD8DH
Discord: VLAD8D#3985
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +380 71 500 8480
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD,Figma, Zeplin, Adobe Photoshop,Marsy
- Адаптивность: отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимации.
Языки програмирования:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, Grid, БЭМ, SASS (SCSS), JavaScript, и немного BOOTSTRAP и REACT JS.
Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/VLAD8DH
Discord: VLAD8D#3985
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +380 71 500 8480