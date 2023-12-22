Только качественная верстка сайта в короткий срок HTML5 (а также БЕМ), CSS3 (SCSS,SASS), JavaScript, BOOTSTRAP

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК)

🖊️ Я постоянно развиваюсь в сфере IT пытаюсь найти новую информацию, а также делаю всю вёрстку качественно

Со мной:

💸 Деньги: вы получаете самую низкую цену ведь только у меня сайты по низкой цене

⏳ Время: за короткий срок вы получите очень быстро но в тоже время качественный сайт

🌠 Желания: любая просьба по желанию все доработки в ходят в цену оплаты любое дорабатывание не зависимо от характеристике

🫠 Качество: качественная работа всё это делается только самыми лучшеми источниками и информацией,здесь самый лучший адптив на всём белом свете при этом всём качество не меняется а если меняется то только в лучшую сторону

Гарантия: со мной вы получаете гарантию в 100%

1. я делаю

2. вы проверяете

3. я отдаю вам верстку

4. вы платите

это мой успех качества и гарантия😎

мне важно чтоб клиент был доволен

Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/VLAD8DH

Discord: VLAD8D#3985

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +380 71 500 8480

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD,Figma, Zeplin, Adobe Photoshop,Marsy

- Адаптивность: отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимации.

Языки програмирования:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, Grid, БЭМ, SASS (SCSS), JavaScript, и немного BOOTSTRAP и REACT JS.

Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/VLAD8DH

Discord: VLAD8D#3985

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +380 71 500 8480