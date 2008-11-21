Профессиональная разработка сайтов "под ключ" с последующим размещением на хорошем хостинге. Качественно и в сроки. Возможна частичная разработка, например, только уникальный дизайн сайта. Все работы находятся на сайте IT-центра VLADEV http://www.vladev.kiev.ua/ в разделе "Примеры созданных сайтов". Оплату принимаем через: VISA, MasterCard, WebMoney, Privat24, Сбербанк России, платежные терминалы I-Box, Элекcнет, Свободная касса, X-Plat