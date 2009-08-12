Мобильный телефон: 8 (095) 631-21-55

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464612131 - ICQ

Дата рождения: 27.11.1986г., (22 год)

Семейное положение: не женат

Цель: Должность 3D-визуализатора. Графического дизайнера.

Образование: 2004 – 2008гг. Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств. Институт Менеджмента и Бизнеса, факультет Мультимедийных технологий. Получен диплом бакалавра по специальность – менеджер информационно - компьютерных систем. Продолжаю учебу в магистратуре по той же специальности.

2007г. Успешно закончил учебный центр «Успех» по программе «Трехмерная компьютерная графика в 3ds MAX 9.0 и визуализация с помощью VRay 1.5»

Опыт работы: 2006г. – 2007г. Работа с частным дизайнером интерьеров.

2007г. Фриланс в области 3D-моделирование и визуализации.

2008г. Фриланс в области 3D-моделирование и фотореалистичная визуализация интерьеров.

Основные обязанности: трехмерное моделирование и визуализация (архитектурная, объектная). Дизайн плакатов, логотипов.

Другая информация: Уверенное владение 3DS MAX + Vray(быстрое моделирование, продвинутый рендеринг), Photoshop, Maya. Свободно владею персональным компьютером. Иностранный язык – английский (разговорный). Пишу музыку, занимаюсь спортом.

Личные качества: Трудолюбивость, креативное мышление, быстрое понимание и запоминание материала, ответственность, любознательность, коммуникабельность, постоянное самосовершенствование.