Требуется статья для сайта 5000-10000 символов, специализируещегося на паломнических и духовных поездках. Тематика: Йога-поездки в Индию (йога в Ришикеше, йога на ГОА, практика йоги в ашрамах). Указывайте свою цену в заявке
Копирайт и рерайт на любую тему. SEO-тексты.
Высшее экономическое образование.
В данное время работаю в компании, владеющей несколькими интернет-площадками, для которых создаю текстовый и графический контент (статьи, карточки товаров, описания брендов, картинки к статьям). По требованию заказчика предоставлю ссылки на статьи.
Знаю основы SEO. Умею работать с админпанелями сайтов, в т.ч. WordPress, OpenCart, PHP.
Владею основами PhotoShop.
Есть опыт ведения страниц в соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук)
Выполняю заказы на копирайт/рерайт, написание статей, обзоров. Могу делать переводы с украинского языка на русский и наоборот.
Четкое выполнение ТЗ и соблюдение сроков.
Skype - lilya-vasilyeva
Почта - [email protected]
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад