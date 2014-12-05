VLI_2014

Лилия VLI_2014

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт и рерайт на любую тему. SEO-тексты.

Высшее экономическое образование.

В данное время работаю в компании, владеющей несколькими интернет-площадками, для которых создаю текстовый и графический контент (статьи, карточки товаров, описания брендов, картинки к статьям). По требованию заказчика предоставлю ссылки на статьи.

Знаю основы SEO. Умею работать с админпанелями сайтов, в т.ч. WordPress, OpenCart, PHP.

Владею основами PhotoShop.

Есть опыт ведения страниц в соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук)

Выполняю заказы на копирайт/рерайт,  написание статей, обзоров. Могу делать переводы с украинского языка на русский и наоборот. 

Четкое выполнение ТЗ и соблюдение сроков.

Skype - lilya-vasilyeva

Почта - [email protected]

  • Статья для сайта на туристическую тематику

    Требуется статья для сайта 5000-10000 символов, специализируещегося на паломнических и духовных поездках. Тематика: Йога-поездки в Индию (йога в Ришикеше, йога на ГОА, практика йоги в ашрамах). Указывайте свою цену в заявке

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад