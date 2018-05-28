Работа с клиентами удаленно.

Около 20-ти лет работаю в сфере обслуживания клиентов.

Из них 14 лет работал в банках по направлению привлечения и обслуживания юридических лиц и 3 года в обслуживании клиентов в on-line.

Три последних места работы:

05.2015 г. – 08.2016 г. – старший менеджер по продажам банковских продуктов в проэкте с АО «Приватбанк» (удаленно).

07.2013 г. – 04.2015 г. – менеджер отдела обслуживания клиентов в интернет-магазине «Showtime» (удаленно).

10.2008 г. – 06.2012 г. – начальник управления развития корпоративного бизнеса Киевского филиала АО «Банк «Финансы и кредит» (г. Киев).

Личные качества: Ответственный, дисциплинированный, коммуникабельный, обладаю грамотной речью, в работе руководствуюсь желанием помочь клиенту достичь того, чего он хочет.

Проходил тренинги по направлениям:

- "Техника проведения переговоров".

- "Осуществление продаж. Работа с возражениями".