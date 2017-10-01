Создание сайтов и интернет-магазинов

Создам красивый и функциональный сайт с удобным интерфейсом. Умею удобно располагать разделы сайта, посетителям будет легко по нему ориентироваться и находить нужную информацию или товар. Я начинающий специалист, поэтому цены не высокие, но соответствующие качеству работы.

ПРАЙС ЛИСТ:

1)Информационный сайт-визитка: 1000 рублей;

2)Бизнес сайт: 1500 рублей;

3)Интернет-магазин: 2000 рублей.

+ доплата, если желаете добавить какой-либо дополнительный функционал своему сайту, например чат или блог в интернет-магазин. (по желанию)

Настрою SEO сайта, посетители смогут легко найти его в поисковике браузера.

Обращаться в сообщения или по e-mail: [email protected]