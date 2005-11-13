The idea is built a Delphi 10 component that inherit of TOraQuery Component (from ODAC Components). This component have this functionality: We have a simple ORACLE database schema that contains configuration about permissions of Insert, Update ...
- Базы данных3 заявкиЗакрыт17 лет назад
We need a series of small Flash games to be cloned and completed, such as Snake, Tetris, Archery, etc Please write total price for 3 games of similar difficulties to above. Once we accept you, please ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуются J2ME, BREW, Symbian, Windows Mobile специалисты со знанием английского. Возможно долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста пишите на [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
I Wish to make user friendly clone or very similar program to that of a current chaos theory software for private (non commercial) use. Wish to enhancement this new thing with a genetic algorithim to ...Базы данных3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется программист или команда, для создания веб-сервиса на MS IIS. Знание английского языка. Для для более быстрого получения Вами подоробного описания, просим указывать в комментарии Ваш контактный е-мейл.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется Oracle-программист со знанием английского языкаБазы данных12 заявокЗакрыт18 лет назад
Создание WAP-браузера для мобильных телефонов с поддержкой восточных языков.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт18 лет назад