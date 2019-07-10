Мы помогаем вам создать приложения так, как хотите видеть их именно ВЫ!

VReal Soft - мы компания по разработке приложений из Украины. Мы создаем простой способ расширить ваши бизнес-идеи и наша задача - помочь вам создать приложение так, как вы его себе представляете. Возможно, вы даже не знаете, чего хотите, и в этом наша роль - показать вам все чудеса разработки приложений на основе дополненной реальности и самых последних технологий.

Мы рады представить вам весь спектр услуг по разработке программного обеспечения для вас и вашей компании:

Веб и мобильная разработка

Прототипирование и разработка продукта MVP

Экспертиза и Архитектура

Дизайн UI / UX

Chatbot

QA Testing



Наша профессиональная команда является экспертами в следующих технологиях:

Веб приложение

- Node.js

- HTML5, CSS, JavaScript, ReactJS

.NET, ASP .NET

- React Native

За последние несколько лет мы разработали десятки высококачественных приложений для стартапов, медицинских компаний, дизайнерских агентств, агентств недвижимости, образовательных и государственных учреждений. А так же интегрировали для них самые популярные функции мобильных приложений, такие как:

Google map-интеграция;

Интеграция гео-локации;

Кросс платформенные приложения;

QR-коды;

Интеграция платежных систем;

Интеграция календаря;

Синхронизация с устройствами Bluetooth;

Интеграция мобильной камеры;

Отслеживание пользователей;

Интеграция с социальными сетями и многое другое.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, дайте мне знать. Я добавил ссылку на презентацию о нашей компании, интересных проектах и ​​известных партнерах.

Презентация