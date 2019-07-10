Мы помогаем вам создать приложения так, как хотите видеть их именно ВЫ!
VReal Soft - мы компания по разработке приложений из Украины. Мы создаем простой способ расширить ваши бизнес-идеи и наша задача - помочь вам создать приложение так, как вы его себе представляете. Возможно, вы даже не знаете, чего хотите, и в этом наша роль - показать вам все чудеса разработки приложений на основе дополненной реальности и самых последних технологий.
Мы рады представить вам весь спектр услуг по разработке программного обеспечения для вас и вашей компании:
- Веб и мобильная разработка
- Прототипирование и разработка продукта MVP
- Экспертиза и Архитектура
- Дизайн UI / UX
- Chatbot
- QA Testing
Веб приложение
- - Node.js
- - HTML5, CSS, JavaScript, ReactJS
- .NET, ASP .NET
- - React Native
- Google map-интеграция;
- Интеграция гео-локации;
- Кросс платформенные приложения;
- QR-коды;
- Интеграция платежных систем;
- Интеграция календаря;
- Синхронизация с устройствами Bluetooth;
- Интеграция мобильной камеры;
- Отслеживание пользователей;
- Интеграция с социальными сетями и многое другое.