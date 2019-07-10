VRealSoft

Андрей VRealSoft

 
26 летУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мы помогаем вам создать приложения так, как хотите видеть их именно ВЫ!

VReal Soft -  мы компания по разработке приложений из Украины. Мы создаем простой способ расширить ваши бизнес-идеи и наша задача - помочь вам создать приложение так, как вы его себе представляете. Возможно, вы даже не знаете, чего хотите, и в этом наша роль - показать вам все чудеса разработки приложений на основе дополненной реальности и самых последних технологий.

Мы рады представить вам весь спектр услуг по разработке программного обеспечения для вас и вашей компании:

  • Веб и мобильная разработка
  • Прототипирование и разработка продукта MVP
  • Экспертиза и Архитектура
  • Дизайн UI / UX
  • Chatbot
  • QA Testing
Наша профессиональная команда является экспертами в следующих технологиях:

Веб приложение

  • - Node.js
  • - HTML5, CSS, JavaScript, ReactJS
  • .NET, ASP .NET
Мобильное приложение

  • - React Native
За последние несколько лет мы разработали десятки высококачественных приложений для стартапов, медицинских компаний, дизайнерских агентств, агентств недвижимости, образовательных и государственных учреждений. А так же интегрировали для них самые популярные функции мобильных приложений, такие как:

  • Google map-интеграция;
  • Интеграция гео-локации;
  • Кросс платформенные приложения;
  • QR-коды;
  • Интеграция платежных систем;
  • Интеграция календаря;
  • Синхронизация с устройствами Bluetooth;
  • Интеграция мобильной камеры;
  • Отслеживание пользователей;
  • Интеграция с социальными сетями и многое другое.
Если вы заинтересованы, пожалуйста, дайте мне знать. Я добавил ссылку на презентацию о нашей компании, интересных проектах и ​​известных партнерах.

Презентация 

JavascriptHTMLCSSReact NativeNode.jsReact.jsASP.NETMVP