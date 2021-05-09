Тексты, стихи, песни на заказ!

#VSEВСТИХАХ - это первый поэтический лейбл, более 4 лет занимающийся продюсированием молодых и талантливых поэтов.

Род деятельности:

- популяризация поэзии в современном обществе,

- объединить поэтов современности и любителей поэзии.

- пишем стихи на заказ любой сложности

- копирайтинг

- более 50 поэтов в команде

- в команде поэты Члены Союза Писателей России

Наши аккаунты:

https://vk.com/vse_v_stihah

https://www.instagram.com/vse_v_stihah/