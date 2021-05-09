Тексты, стихи, песни на заказ!
#VSEВСТИХАХ - это первый поэтический лейбл, более 4 лет занимающийся продюсированием молодых и талантливых поэтов.
Род деятельности:
- популяризация поэзии в современном обществе,
- объединить поэтов современности и любителей поэзии.
- пишем стихи на заказ любой сложности
- копирайтинг
- более 50 поэтов в команде
- в команде поэты Члены Союза Писателей России
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Стихи, Песни и Проза
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