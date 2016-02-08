Всё что связано с базами данных, хранилищами и интеграцией

Выполняю заказы на проектирование и разработку баз данных, хранилищ данных, интеграцию баз данных.

Разрабатываю процедуры загрузки данных из любых источников в любые БД, как с использованием ETL инструментов (DataStage, Informatica, SSIS, ODI, Pentaho Data Integration), так и без них.

Разработка сервисных приложений для импорта данных на языках C/C++/C#/Java для Windows/Linux

Большой опыт в БД: Oracle, PostgreSQL, DB2, MySQL, MS SQL, Hadoop, Netezza

Оптимизация БД, анализ узких мест.