Всё что связано с базами данных, хранилищами и интеграцией
Выполняю заказы на проектирование и разработку баз данных, хранилищ данных, интеграцию баз данных.
Разрабатываю процедуры загрузки данных из любых источников в любые БД, как с использованием ETL инструментов (DataStage, Informatica, SSIS, ODI, Pentaho Data Integration), так и без них.
Разработка сервисных приложений для импорта данных на языках C/C++/C#/Java для Windows/Linux
Большой опыт в БД: Oracle, PostgreSQL, DB2, MySQL, MS SQL, Hadoop, Netezza
Оптимизация БД, анализ узких мест.
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