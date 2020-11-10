Удобные интернет-магазины, современные сайты и лэндинги, индивидуальный дизайн и логотипы, креативные решения и адаптив, качество и разумные сроки.

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Привет! :)

Наконец-то, я - фрилансер!

Спасибо невесёлой истории с офисами.

Ну где наша не пропадала. ;)

Давай знакомиться! :)

Меня зовут Виталий, мне 41 год и я веб-дизайнер.

У меня пока нет отзывов, но это временно, опыт как мы знаем, не пропьёшь. ;)

Работу свою люблю, работой своей горжусь, поэтому кратко о том, что я точно умею. :)

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Создавать интернет-магазины.

Корпоративные сайты.

Лэндинги.

Визитки.

Логотипы.

Рекламные баннеры.

Оформление соц сетей.

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Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

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Обсуждаем пожелания.

Согласовываем сроки выполнения.

Поэтапно выполняю и демонстрирую.

Вношу правки (при необходимости). Все правки бесплатно!!!

Утверждаем готовность проекта.

Выбираем удобный способ оплаты.

Высылаю проект.

Оплата проекта:

Без предоплаты!!!

После завершения проекта на карту банка или другим обоюдно удобным способом.

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Мои контакты

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