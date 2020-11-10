Удобные интернет-магазины, современные сайты и лэндинги, индивидуальный дизайн и логотипы, креативные решения и адаптив, качество и разумные сроки.
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Привет! :).
Наконец-то, я - фрилансер!
Спасибо невесёлой истории с офисами.
Ну где наша не пропадала. ;)
Давай знакомиться! :)
Меня зовут Виталий, мне 41 год и я веб-дизайнер.
У меня пока нет отзывов, но это временно, опыт как мы знаем, не пропьёшь. ;)
Работу свою люблю, работой своей горжусь, поэтому кратко о том, что я точно умею. :)
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- Создавать интернет-магазины.
- Корпоративные сайты.
- Лэндинги.
- Визитки.
- Логотипы.
- Рекламные баннеры.
- Оформление соц сетей.
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- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After Effects
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- Обсуждаем пожелания.
- Согласовываем сроки выполнения.
- Поэтапно выполняю и демонстрирую.
- Вношу правки (при необходимости). Все правки бесплатно!!!
- Утверждаем готовность проекта.
- Выбираем удобный способ оплаты.
- Высылаю проект.
Оплата проекта:
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- Без предоплаты!!!
- После завершения проекта на карту банка или другим обоюдно удобным способом.
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Мои контакты
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- ВК - https://vk.com/vitaliy_korolev_1979
- Почта - [email protected]
- Телеграм - @Vitaliy_1979
- Телефон - +7(911)-254-80-75
Действие аккаунта приостановлено!