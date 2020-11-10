VVK-79

Виталий VVK-79

 
46 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удобные интернет-магазины, современные сайты и лэндинги, индивидуальный дизайн и логотипы, креативные решения и адаптив, качество и разумные сроки.

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Привет! :)    

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Наконец-то, я - фрилансер!  

Спасибо невесёлой истории с офисами.

Ну где наша не пропадала. ;)

Давай знакомиться! :)

Меня зовут Виталий, мне 41 год и я веб-дизайнер.

У меня пока нет отзывов, но это временно, опыт как мы знаем, не пропьёшь. ;)

Работу свою люблю, работой своей горжусь, поэтому кратко о том, что я точно умею. :)

                                                                                                                                   

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  • Создавать интернет-магазины.
  • Корпоративные сайты.
  • Лэндинги.
  • Визитки.
  • Логотипы.
  • Рекламные баннеры.
  • Оформление соц сетей.
 Программы, в которых я работаю:

 

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe After Effects
Процесс выполнения:

   

  • Обсуждаем пожелания.
  • Согласовываем сроки выполнения.
  • Поэтапно выполняю и демонстрирую.
  • Вношу правки (при необходимости).  Все правки бесплатно!!!
  • Утверждаем готовность проекта.
  • Выбираем удобный способ оплаты.
  • Высылаю проект.
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Оплата проекта: 

  

  • Без предоплаты!!!
  • После завершения проекта на карту банка или другим обоюдно удобным способом.

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Мои контакты

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