Резюме.

Швацкий Валерий.

Украина, Запорожье

Тел. +380 93 4161855

E-mail: [email protected]

Специализация: Технический перевод

Дополнительные специализации: Художественный перевод, Редактирование/Корректура.

Опыт работы: 9 лет

Языки: сербский, хорватский, русский, украинский.

Любые виды переводов. Составление договоров, резюме, деловой корреспонденции и проч. документации на указанных языках. Перевод текстов, инструкций, статей на техническую и общую тематику. Металлургия, машиностроение, торговля, медицина, техническое оборудование, компьютерные технологии, нефтегазовая промышленность и др.

Возможность уделять переводам текстов не менее 4 часов в день и скорость перевода не менее 10 стр. в день. Знание специальной лексики. Постоянный доступ в Интернет, постоянная доступность по электронной почте и контактному телефону.

Знания ПК: опыт работы в Word, Exel, высокая скорость печати. Опыт работы с форматами PDF, JPEG.