Резюме.
Швацкий Валерий.
Украина, Запорожье
Тел. +380 93 4161855
E-mail: [email protected]
Специализация: Технический перевод
Дополнительные специализации: Художественный перевод, Редактирование/Корректура.
Опыт работы: 9 лет
Языки: сербский, хорватский, русский, украинский.
Любые виды переводов. Составление договоров, резюме, деловой корреспонденции и проч. документации на указанных языках. Перевод текстов, инструкций, статей на техническую и общую тематику. Металлургия, машиностроение, торговля, медицина, техническое оборудование, компьютерные технологии, нефтегазовая промышленность и др.
Возможность уделять переводам текстов не менее 4 часов в день и скорость перевода не менее 10 стр. в день. Знание специальной лексики. Постоянный доступ в Интернет, постоянная доступность по электронной почте и контактному телефону.
Знания ПК: опыт работы в Word, Exel, высокая скорость печати. Опыт работы с форматами PDF, JPEG.